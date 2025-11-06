Le procès de l'ex-patron de la DGSE pour complicité de tentative d'extorsion s'est ouvert

Bernard Bajolet, alors directeur général de la DGSE, à la sortie de l'Elysée, le 15 juillet 2016 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le procès de l'ex-directeur général des services secrets français Bernard Bajolet, jugé pour complicité d'une tentative d'extorsion à l'encontre d'un homme d'affaires en litige depuis des années avec la DGSE, s'est ouvert jeudi devant le tribunal correctionnel de Bobigny.

Patron de la Direction générale de la sécurité extérieure entre avril 2013 et mai 2017, Bernard Bajolet, 76 ans, comparaît également pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique.

Les faits remontent au 12 mars 2016. Ce jour-là, Alain Dumenil, homme d'affaires franco-suisse impliqué dans pléthore d'affaires judiciaires et de litiges commerciaux, est arrêté par la police aux frontières à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il doit se rendre en Suisse.

Les policiers l'emmènent sous prétexte de devoir vérifier son passeport et le conduisent dans une salle.

Deux hommes en civil appartenant à la DGSE, mais jamais identifiés car M. Bajolet a refusé de donner leur identité, entrent dans la pièce et informent M. Dumenil qu'il doit rembourser 15 millions d'euros à la France.

Les agents utilisent, selon une source judiciaire, "la menace", notamment en lui montrant "un album de photographies de lui-même et de membres de sa famille, afin de lui faire comprendre que ses proches et lui-même étaient observés et suivis".

L'homme d'affaires Alain Dumenil arrive au tribunal de Bobigny pour l'ouverture du procès de l'ancien directeur général de la DGSE pour complicité de tentative d'extorsion, le 6 novembre 2025 en Seine-Saint-Denis ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'homme d'affaires s'emporte et annonce porter plainte. Les agents s'éclipsent.

Si M. Bajolet est "à l'initiative du principe" d'un entretien avec M. Dumenil, "il ne s'est évidemment pas occupé de l'exécution de cette mission", a défendu avant l'audience son avocat, Me Mario-Pierre Stasi, jugeant auprès de l'AFP que les charges reposant sur son client sont un "non-sens juridique".

Le procès doit durer jusqu'à vendredi soir.