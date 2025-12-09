 Aller au contenu principal
Le président tchèque nomme Andrej Babis au poste de Premier ministre
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 09:54

Le président tchèque Petr Pavel a nommé mardi le milliardaire Andrej Babis, chef du parti populiste ANO, au poste de Premier ministre lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision.

Andrej Babis, dont le parti ANO a remporté les élections législatives des 3 et 4 octobre, va s'attacher à former un gouvernement d'ici la fin du mois.

Agé de 71 ans, le milliardaire revient au pouvoir après quatre années passées dans l'opposition, au cours desquelles il s'est rapproché de l'extrême-droite européenne, en rejoignant le groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen.

Le parti d'extrême droite SPD, hostile à l'UE et pro-russe, participera à sa coalition gouvernementale, de même qu'un parti revendiquant la défense des droits des automobilistes, créé pour s'opposer aux politiques climatiques de l'UE.

Andrej Babis prévoit notamment de réduire l'aide militaire de son pays à l'Ukraine.

(Rédigé par Jan Lopatka, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

