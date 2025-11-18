Le président de la Fed, Thomas Barkin, attend plus de clarté sur l'économie avec la reprise du flux de données

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mardi qu'il espérait que les prochaines données et les entretiens communautaires en cours aideraient à clarifier la direction que prend l'économie, les décideurs de la banque centrale américaine étant toujours confrontés à des tensions entre leurs objectifs en matière d'inflation et d'emploi. "En net, nous constatons des pressions des deux côtés de notre mandat, avec une inflation supérieure à notre objectif et une croissance de l'emploi en baisse", a déclaré Barkin dans des commentaires préparés pour un sommet économique à l'université de Shenandoah en Virginie. "Mais nous constatons également des facteurs d'atténuation des deux côtés, les consommateurs repoussant les hausses de prix et une baisse de l'offre de main-d'œuvre , ce qui maintient le taux de chômage stable.

Mais le manque de données officielles a rendu difficile la détermination de la position de la Fed, a déclaré Barkin.

Si les données sur les cartes de crédit et les bénéfices des entreprises, par exemple, suggèrent que la croissance économique reste saine, il est également clair que certains secteurs et ménages sont en difficulté, a-t-il déclaré. Si le marché de l'emploi semble globalement équilibré, il l'est moins lorsque les entreprises décrivent la situation de manière plus détaillée, a ajouté Barkin.

"À l'exception des métiers spécialisés, la main-d'œuvre semble assez disponible, avec de nombreux candidats de qualité par poste à pourvoir. Les récentes annonces de licenciements par des entreprises importantes comme Amazon, Verizon et Target incitent à la prudence", a-t-il ajouté. Barkin, qui n'est pas un membre votant du Comité fédéral de l'open market, chargé de définir la politique monétaire, n'a pas indiqué s'il était favorable à une nouvelle baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de la banque centrale les 9 et 10 décembre , une question qui continue de diviser ses collègues.

La situation actuelle de la Fed, qu'il a comparée à l'accostage d'un bateau la nuit sans phare, "n'est pas un endroit particulièrement confortable", a-t-il déclaré. "J'attends avec impatience une certaine illumination" lorsque le flux de données officielles reprendra.

"Je pense que nous avons beaucoup à apprendre d'ici là."