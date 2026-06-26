Le président de la Fed, M. Warsh, fait appel à des économistes chevronnés de son équipe en tant que conseillers, selon le WSJ

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* Covitz et Engstrom ont récemment analysé la hausse des rendements des bons du Trésor malgré les baisses de taux de la Fed

* Warsh a également fait appel à des conseillers externes pour faciliter sa transition

* Cinq groupes de travail se pencheront sur le fonctionnement de la Fed et sur l'économie

(Ajout d’une confirmation distincte et de détails sur les conseillers) par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a fait appel à Daniel Covitz et Eric Engstrom, deux économistes chevronnés de la Fed, pour occuper le poste de conseillers. Ces experts ont notamment récemment porté un regard critique sur le « Summary of Economic Projections » (résumé des projections économiques) de la Fed et sur les raisons de la hausse des rendements des bons du Trésor américain.

Ces nominations ont d’abord été rapportées par le Wall Street Journal, puis confirmées par une source proche du dossier.

Les conseillers attitrés des membres du conseil d’administration de la Fed servent de points de référence au quotidien pour la recherche et l’analyse, la rédaction de discours et l’examen des idées.

M. Warsh a également engagé deux conseillers externes sous contrat, Paul Winfree, ancien chercheur à la Heritage Foundation, et Daniel Heil, de la Hoover Institution de l’université de Stanford, afin de faciliter une transition qui comprend la mise en place decinq groupes de travail chargés d’étudier différents aspects des opérations de la Fed et de l’économie.

M. Covitz, directeur adjoint de la division Recherche et statistiques de la Fed, a travaillé avec M. Warsh lorsque ce dernier était membre du Conseil des gouverneurs de la Fed de 2006 à 2011; selon sa biographie officielle, il mène actuellement des recherches sur les bulles spéculatives et la stabilité des marchés du crédit à court terme.

M. Engstrom, directeur adjoint de la division des affaires monétaires de la Fed, a récemment publié une analyse concluant que le « Summary of Economic Projections » trimestriel de la Fed améliorait les prévisions du marché lors de sa publication , mais qu’avec le temps, il était devenu un « point d’ancrage » qui ralentissait la vitesseà laquelle les analystes privés actualisaient leurs perspectives en fonction des nouvelles informations économiques.

M. Warsh critique les indications prospectives de la Fed, notamment le « dot plot » (graphique en points) des projections de taux d’intérêt, qu’il estime être interprété comme une prévision de politique monétaire et qui rend les responsables moins agiles pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Les deux économistes ont également collaboré à un article récent examinant les raisons pour lesquelles les rendements des bons du Trésor américain sont restés élevés alors même que la Fed, en 2024 et 2025, a abaissé le taux d’intérêt à court terme (taux au jour le jour) qu’elle utilise pour influencer l’économie et l’inflation.

Intitulé « Les anciens risques refont surface à l’ère de la crédibilité de la Fed », cet article conclut que les investisseurs obligataires s’inquiétaient de plus en plus des déficits budgétaires américains et de la fréquence potentielle de futurs chocs d’offre, et non de la capacité ou de l’engagement de la Fed à atteindre son objectif d’inflation de 2 %.

« Nous ne trouvons aucune preuve qu’une augmentation du risque d’inflation à très long terme ait joué un rôle dans la hausse des taux à très long terme », ont conclu M. Engstrom et M. Covitz. « Nos résultats suggèrent une nouvelle ère de risques pour la valorisation des actifs, dans laquelle deux anciens risques — les chocs d’offre défavorables et l’insoutenabilité budgétaire — ont refait surface. »