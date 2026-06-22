Le président de la Fed, Kevin Warsh, témoignera devant les législateurs le 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails dans les paragraphes 2 à 4)

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prononcera son premier témoignage sur la politique monétaire devant le Congrès le 14 juillet à 10 h (heure de l'Est) (14 h 00 GMT), selon un avis d'audition publié lundi par la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Le président de la banque centrale américaine est tenu par la loi de témoigner devant le Congrès deux fois par an, en février et en juillet, et devrait normalement comparaître devant la commission bancaire du Sénat le 15 juillet. Un membre du personnel de la commission sénatoriale n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation de cette date.

Le président de la commission des services financiers, French Hill, n’avait jamais convoqué le prédécesseur de Warsh, Jerome Powell, pour la session de février de cette année. Le ministère de la Justice avait ouvert, à la fin de l’année dernière, une enquête pénale sur les déclarations faites par Powell devant la commission bancaire du Sénat lors de son témoignage de juillet 2025.

Un juge fédéral a estimé que l’enquête du ministère de la Justice constituait une tentative inappropriée de faire pression sur lui pour qu’il abaisse les taux ou démissionne, et celle-ci a depuis été suspendue.