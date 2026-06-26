Le président de la Fed, Kevin Warsh, fait appel à des économistes chevronnés comme conseillers, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a fait appel à Daniel Covitz et Eric Engstrom, deux économistes chevronnés de la banque centrale, pour occuper les fonctions de conseillers, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer