Le président de la Fed, Kevin Warsh, fait appel à des économistes chevronnés comme conseillers, selon le WSJ

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a fait appel à Daniel Covitz et Eric Engstrom, deux économistes chevronnés de la banque centrale, pour occuper les fonctions de conseillers, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.