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Le président de la Fed, Jerome Powell, dit que les dernières prévisions de la Fed sont inhabituellement incertaines
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la dernière série de prévisions de la Fed était quelque peu aléatoire compte tenu de l'incertitude créée par la guerre en Iran.

Commentant le résumé des projections économiques de la Fed publié avec les résultats de la réunion de la Fed, Powell a déclaré: "C'est l'un de ces PES où un certain nombre de personnes ont mentionné que si nous devions sauter un PES, ce serait un bon, parce que nous ne savons tout simplement pas ce qui va se passer, compte tenu des incertitudes liées à la guerre.

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