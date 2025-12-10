 Aller au contenu principal
Le président de la Fed, Jerome Powell, affirme qu'une hausse des taux d'intérêt n'est le scénario de référence de personne désormais
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la prochaine décision de la Fed ne sera probablement pas une hausse des taux d'intérêt, étant donné que ce n'est pas le scénario de base reflété dans les nouvelles projections des décideurs de la banque centrale.

"Je ne pense pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit", a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence de presse à la suite de la décision de la Fed de réduire les taux d'intérêt pour une troisième réunion consécutive, tout en signalant qu'elle maintiendrait probablement les taux inchangés à court terme.

