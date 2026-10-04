Le Premier ministre letton en passe de diriger une coalition pro-ukrainienne

* La formation du Premier ministre Kulbergs largement en tête

* L'économie et la sécurité ont été au cœur des débats

* Les partis pro-russes gagnent des sièges mais restent isolés

par Andrius Sytas

Le Premier ministre letton, Andris Kulbergs, devrait conserver le pouvoir, sa "Liste unie", formation centriste et pro-ukrainienne, étant en passe de signer une large victoire, la plus importante aux élections législatives depuis que la Lettonie a retrouvé son indépendance en 1991.

Après 97% des bulletins dépouillés après le scrutin de samedi dans ce pays membre de l'Otan et de l'Union européenne, frontalier de la Russie, la Liste unie recueillait 35,3% des voix, ce qui lui permettait d'obtenir 42 sièges au Parlement, qui en compte 100.

Andris Kulbergs, homme d'affaires et pilote de rallye amateur âgé de 47 ans, est arrivé au pouvoir en mai après l'effondrement de la coalition précédente, en raison de la manière dont cette dernière avait géré des incidents au cours desquels des drones militaires avaient pénétré dans l'espace aérien letton sans être détectés.

Tout au long de sa campagne, il a promis de renforcer les capacités anti-drones de la Lettonie et de maintenir les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut (PIB), l'un des niveaux les plus élevés des membres de l'Otan.

La Lettonie, qui compte 1,9 million d'habitants, longe la mer Baltique, avec au nord et au sud l'Estonie et la Lituanie, alliées de l'UE et de l'Otan, et à l'est la Russie et la Biélorussie.

Alors que l'économie lettone affiche des résultats inférieurs à ceux de ses voisins baltes depuis plus d'une décennie, Andris Kulbergs s'est engagé à améliorer la gouvernance, à alléger les formalités administratives et à réduire les dépenses publiques, a déclaré le politologue Roberts Kits.

"Kulbergs a misé sur son image d'homme d'action et a convaincu les électeurs qu'il pouvait faire les choses différemment, apporter un vent de fraîcheur", a-t-il expliqué.

"Cela signifie que la responsabilité est énorme. Les gens attendent de lui qu'il tienne ses promesses, mais la question reste de savoir s'il dispose de l'équipe nécessaire pour y parvenir."

Liste unie devrait être en mesure d'obtenir une majorité parlementaire soit avec l'Alliance nationale, parti nationaliste, soit avec les Progressistes, parti libéral, a estime Roberts Kits.

LIGNE DURE CONTRE LA RUSSIE

Andris Kulbergs s'est engagé à continuer de soutenir l'Ukraine et à maintenir une ligne dure envers Moscou.

"Tout lien économique avec la Russie nous affaiblit. Certes, cela peut rapporter un peu d'argent supplémentaire, mais c'est une faiblesse dont la Russie pourrait tirer parti", a-t-il déclaré aux journalistes au siège de son parti le soir des élections, alors que ses partisans célébraient déjà la victoire écrasante de sa formation.

"C'est extrêmement élevé. Je ne m'attendais pas à un tel résultat", a déclaré Andris Kulbergs

Le taux de participation s'est élevé à 51,8%, en baisse par rapport au taux de 59,4% enregistré en 2022.

Dans les résultats provisoires, après Liste unie, vient le parti populiste "Lettonie d'abord" qui a recueilli 13,1% des voix. Cette dernière formation, qui s'inspire du courant MAGA comme aux Etats-Unis, avait courtisé la minorité ethnique russe du pays à l'approche du scrutin.

En troisième position figure le parti pro-russe "Pouvoir souverain", avec 11,7% des voix, suivi de l'Alliance nationale, qui prône une ligne dure envers le Kremlin, avec 8,9% des suffrages.

(Reportage Andrius Sytas; version française Claude Chendjou)