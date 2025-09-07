Le Premier ministre japonais Ishiba va annoncer sa démission - source

(Actualisé avec changement de source)

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a décidé de démissionner afin d'éviter une scission au sein du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir, a-t-on appris dimanche de source proche du gouvernement.

Une conférence de presse se tiendra à 18h00 (09h00 GMT), a déclaré une source au bureau du Premier ministre, sans autre précision.

Avec Shigeru Ishiba, porté à sa tête en septembre dernier, la coalition dirigée par le PLD a perdu sa majorité aux élections des deux chambres du Parlement, sur fond de colère des électeurs face à la hausse du coût de la vie.

Les élus du PLD doivent se prononcer lundi sur l'organisation d'une élection extraordinaire de la direction du parti.

(Yuka Obayashi, rédigé par John Geddie; version française Tangi Salaün)