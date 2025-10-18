Le poste-frontière de Rafah vers l'Egypte restera fermé, dit Israël

(Actualisé avec précisions, contexte)

Le poste-frontière de Rafah, dans la bande de Gaza, restera fermé jusqu'à nouvel ordre, a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant que sa réouverture dépendrait de la remise par le Hamas des corps des otages décédés.

Cette déclaration est intervenue peu de temps après que l'ambassade palestinienne en Egypte a annoncé que le passage de Rafah, principale porte d'entrée et de sortie des Gazaouis dans l'enclave, rouvrirait lundi.

"L'ouverture du point de passage sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas remplira sa part dans le retour des otages décédés et mettra en oeuvre le cadre convenu", écrit dans un communiqué le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a déclaré samedi qu'il remettrait à 22 heures, heure locale (19 heures GMT), deux autres dépouilles des otages du 7 octobre 2023 morts pendant leur détention, ce qui signifie que 12 des 28 corps auront été remis à Israël dans le cadre du plan de cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis. Le Hamas a déjà remis à Israël les 20 otages encore en vie.

Dans un communiqué publié samedi soir, le Hamas a déclaré que la décision de Benjamin Netanyahu "constituait une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et une répudiation des engagements qu'il a pris envers les médiateurs et les parties garantes".

Le groupe palestinien avait déjà prévenu que la localisation de certains corps en raison des vastes décombres liés à la guerre à Gaza prendrait du temps. Il a souligné samedi que la poursuite de la fermeture du passage de Rafah empêcherait l'entrée du matériel nécessaire à la recherche et à la localisation des dépouilles, ce qui retarderait leur récupération par Israël.

Le poste-frontière de Rafah est fermé en grande partie depuis mai 2024.

