Le PM britannique Andy Burnham refuse de soutenir le projet de troisième piste à Heathrow

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a refusé dimanche d'apporter son soutien au projet de construction d'une troisième piste à Heathrow, estimant que cette décision était du ressort des habitants vivant à proximité du principal aéroport de Londres et premier d'Europe.

Il prend ainsi le contre-pied de son prédécesseur Keir Starmer, qui avait dit l'an dernier qu'il soutenait le projet d'extension de Heathrow.

"Je pense que, fondamentalement, c'est une question qui concerne Londres", a déclaré Andy Burnham lors d'une interview à la BBC donnée au début du congrès annuel du Parti travailliste.

"Je pense qu'il faut d'abord écouter l'avis des habitants de la région. Il ne serait pas juste de ma part de me prononcer trop vite, avant même la fin de la consultation", a-t-il ajouté.

Au cours du week-end l'aéroport d'Heathrow a déclaré que l'ouverture d'une troisième piste - projet qui divise les responsables politiques depuis deux décennies - pourrait être retardée de quatre ans, soit une ouverture, en cas du lancement du chantier, au plus tôt en 2039.

L'aéroport fonctionne actuellement à 99% de ses capacités et risque d'être dépassé en Europe par d'autres aéroports. Ses deux pistes sont à comparer aux quatre pistes de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris et de l'aéroport de Francfort et aux six pistes de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam.

(Andrew MacAskill et Alistair Smout, Version française Benoit Van Overstraeten)