Le plus gros feu de forêt de l'histoire de la Belgique se dirige vers l'Allemagne

par Bart Biesemans et Kate Abnett

Les pompiers ont lutté toute la nuit contre le plus gros feu de forêt auquel la Belgique a jamais été confronté, qui se dirigeait dimanche matin vers l'Allemagne après avoir déjà ravagé 3.000 hectares de végétation, ont déclaré les autorités.

L'incendie, qui a éclaté vendredi dans le parc naturel de Hautes Fagnes, dans l'est du pays, a mobilisé des pompiers venus de toute la Belgique ainsi que d'Allemagne et du Luxembourg, renforcés par l'armée et des agriculteurs.

Dimanche matin, les équipes d'intervention se concentraient sur le front de l'incendie qui se dirigeait vers l'Allemagne en espérant qu'un temps plus frais et plus humide faciliterait les efforts pour le maîtriser, a déclaré à Reuters Stéphanie Ernoux, porte-parole de la région de Wallonie.

L'incendie a déjà parcouru deux fois plus de terrain que le dernier grand feu de forêt en date en Belgique, qui avait ravagé près de 1.400 hectares en 2011.

L'Union européenne a envoyé samedi en renfort trois hélicoptères et deux avions bombardiers d'eau provenant d'autres pays européens.

Le bureau du gouverneur de la province de Liège a indiqué dans un communiqué qu'aucune maison n'avait été touchée par l'incendie pour le moment, mais précisé que les habitants évacués samedi par précaution ne pouvaient pas encore rentrer chez eux en raison de la proximité des flammes et de la fumée.

(Reportage de Bart Biesemans, rédigé par Kate Abnett à Bruxelles ; version française Tangi Salaün)