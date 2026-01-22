Le plus grand réseau électrique américain s'attend à un record historique de demande hivernale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

La demande hivernale d'électricité sur le plus grand réseau électrique américain - l'interconnexion PJM - devrait établir un record historique la semaine prochaine, alors que de grandes parties des États-Unis se préparent à une vague de froid arctique.

Les prévisions à sept jours de PJM, publiées jeudi matin, annoncent une demande de 144 465 mégawatts pour le 27 janvier . Ce chiffre dépasserait le record de 143 700 mégawatts atteint en janvier 2025.

PJM est le plus grand opérateur de réseau d'Amérique du Nord, desservant 67 millions de personnes dans 13 États et Washington, D.C. PJM a eu du mal à faire face à la demande en plein essor due à la prolifération des centres de données de Big Tech, gourmands en énergie et nécessaires à l'expansion rapide de l'intelligence artificielle.

PJM n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. En novembre, l'opérateur du réseau a déclaré qu'il disposerait de ressources suffisantes pour desservir les 67 millions d'habitants de sa zone de couverture cet hiver dans les conditions prévues, même si la demande d'électricité continue de dépasser l'ajout de nouvelles ressources de production.

PJM prévoit de disposer d'une capacité opérationnelle de 180 800 mégawatts, soit des réserves suffisantes pour répondre à la demande de pointe prévue.

Un front froid apportera des températures glaciales dans les deux tiers est du pays, a déclaré le National Weather Service, qui s'attend à ce que les températures inférieures à zéro s'étendent des Plaines du Nord au Nord-Est d'ici dimanche et atteignent la côte du Golfe du Mexique au début de la semaine prochaine.