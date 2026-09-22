“Le pire de la grande crise du marché obligataire est probablement derrière nous”, estime le directeur des investissements en titres à revenu fixe de BlueBay

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* M. Dowding, de BlueBay, privilégie les obligations européennes à deux ans et les bons du Trésor américain à cinq ans

* M. Dowding reste prudent vis-à-vis des obligations à long terme en raison des perspectives budgétaires et du volume important d'émissions de dette

* M. Dowding estime que la Banque d’Angleterre devrait procéder à moins de baisses de taux que ce que les marchés anticipent

Le pire de la débâcle qui a secoué les marchés obligataires mondiaux pourrait être derrière nous après une série de hausses de taux par les banques centrales, a déclaré mardi Mark Dowding, directeur des investissements en titres à revenu fixe chez RBC BlueBay Asset Management, précisant qu’il avait pour la première fois cette année une opinion favorable sur les obligations à court terme.

Les coûts d’emprunt des États-Unis, du Japon et de l’Europe ont bondi cette année, alimentant les craintes inflationnistes alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts de l’énergie, que la concurrence des émissions d’obligations d’entreprises du secteur technologique s’intensifie et que les inquiétudes concernant la dette publique élevée persistent.

Le rendement moyen des titres de dette émis par les économies les plus riches du G7 s’établit à environ 4,165 %, son plus haut niveau depuis juin 2008, après avoir progressé de près de trois quarts de point depuis le début de l’année 2026 et s’apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis 2022.

M. Dowding a déclaré que la hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine dernière avait renforcé la crédibilité de la banque centrale américaine quant à sa capacité à contenir l'inflation.

“Dans le sillage de la Fed, nous avons en fait adopté, pour la première fois cette année, une vision plus constructive quant aux perspectives de détention de titres à duration”, a déclaré M. Dowding à Reuters.

“Nous pensons que le pire de la grande crise baissière des obligations de 2026 est peut-être derrière nous à l'heure actuelle.”

M. Dowding a indiqué que BlueBay, qui gère près de 600 milliards de dollars d’actifs, était désormais plus encline à détenir des obligations à deux ans en Europe et des bons du Trésor américain à cinq ans GB2YT=RR US5YT=RR .

Il a ajouté qu’il restait prudent vis-à-vis des obligations d’État à long terme, compte tenu des inquiétudes concernant les perspectives budgétaires dans les grandes économies et du niveau élevé des émissions de dette.

“Nous sommes presque à un moment où nous rétablissons en quelque sorte notre confiance dans la capacité de la Fed à faire son travail… et cela intervient à un moment où (le secrétaire au Trésor américain Scott) Bessent se montre en réalité moins orthodoxe et où notre confiance en M. Bessent est un peu plus remise en question”, a ajouté M. Dowding.

Évoquant la Grande-Bretagne, où la politique budgétaire est également au centre de l’attention à l’approche du budget d’octobre, M. Dowding a déclaré avoir souligné l’importance de la prudence budgétaire lors de ses échanges avec le gouvernement.

Les options du nouveau ministre britannique des Finances, John Healey, sont limitées par la situation précaire des finances publiques et la hausse des coûts d’emprunt.

“Je crains que les responsables du gouvernement britannique ne veuillent croire qu’ils disposent d’une marge de manœuvre budgétaire plus importante que ce que, selon moi, de nombreux acteurs du marché seraient enclins à penser”, a déclaré M. Dowding.

“En termes clairs, nous leur disons: soyez prudents.”

M. Dowding a ajouté que les inquiétudes concernant l’endettement du gouvernement britannique l’incitaient à la prudence quant à la détention de gilts à long terme, même si les obligations à court terme semblaient désormais offrir un meilleur rapport qualité-prix.

“Nous pensons que la Banque d’Angleterre procédera probablement à moins de baisses de taux que ce qui est actuellement anticipé par les marchés; nous souhaitons donc prendre position sur la partie courte de la courbe des taux britannique.”