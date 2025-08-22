Le PIB s'est contracté de 0,3% au 2e trimestre, plus qu'estimé initialement

Chantiers de construction dans le centre de Francfort

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne s'est contracté de 0,3% au deuxième trimestre 2025 par rapport précédent, selon les données définitives publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique, alors que la demande de son principal partenaire commercial, les États-Unis, a ralenti après plusieurs mois d'achats anticipés en prévision des droits de douane.

Une première lecture avait donné un recul de 0,1% du PIB pour la période.

"Il semble de plus en plus improbable qu'une reprise substantielle se concrétise avant 2026", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING.

La production industrielle, en particulier, a enregistré des résultats moins bons que prévu initialement, a indiqué l'office des statistiques.

La consommation des ménages au deuxième trimestre a été révisée à la baisse, avec une augmentation de 0,1%, en raison de nouvelles informations disponibles sur les secteurs des services, telles que les statistiques mensuelles des services d'hébergement et de restauration pour le mois de juin.

Les dépenses publiques ont augmenté de 0,8% par rapport au trimestre précédent, a indiqué l'office des statistiques. Les investissements ont considérablement diminué au deuxième trimestre, reculant de 1,4%.

Le commerce extérieur n'a pas non plus apporté de contribution positive. Au deuxième trimestre, les exportations totales de biens et de services ont baissé de 0,1% par rapport au trimestre précédent.

L'UE et les États-Unis ont conclu un accord-cadre sur le commerce fin juillet, mais seul le tarif de base de 15% a été mis en œuvre jusqu'à présent. L'UE attend toujours que la Maison Blanche publie des décrets présidentiels pour couvrir les exceptions, notamment dans le secteur automobile.

Les États-Unis étaient le premier partenaire commercial de l'Allemagne en 2024, avec des échanges bilatéraux de marchandises s'élevant à 253 milliards d'euros.

Le secteur privé a néanmoins connu une légère reprise de la croissance en août, tirée par le secteur manufacturier, qui a enregistré une hausse des nouvelles commandes, selon l'indice composite des directeurs d'achat HCOB Flash Germany publié jeudi.

L'économie allemande devrait se redresser au cours des prochains trimestres grâce aux baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et à une politique budgétaire nettement plus expansionniste, a déclaré Ralph Solveen, économiste senior à la Commerzbank.

"Cependant, cette reprise devrait être modérée en raison des problèmes structurels de l'économie allemande et de la hausse significative des droits de douane américains", a ajouté Ralph Solveen.

(Rédigé par Rachel More, version française Blandine Hénault et Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)