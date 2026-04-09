information fournie par Boursorama avec AFP • 09/04/2026 à 15:52

Le PIB américain révisé à la baisse au dernier trimestre 2025, à 0,5% en rythme annualisé

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis n'a progressé que de 0,5% en rythme annualisé au dernier trimestre 2025, selon des données officielles actualisées jeudi.

La précédente estimation faisait état d'une augmentation de 0,7% sur la période. Et la toute première estimation était encore bien supérieure (1,4%).

Les Etats-Unis mettent en avant le rythme annualisé, qui projette sur l'ensemble de l'année l'évolution observée pendant le trimestre.

Cette révision à la baisse est principalement due à une réévaluation du niveau des investissements, explique le service statistique BEA.

La croissance sur l'année entière n'a en revanche pas été modifiée: elle s'est élevée à 2,1% sur un an.

Le PIB avait progressé de 2,8% en 2024, dernière année du mandat de Joe Biden.