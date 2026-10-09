Le Pentagone veut diffuser en direct l'exécution de l'auteur de la fusillade de Ford Hood

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Le Pentagone a annoncé son intention de diffuser en direct l'exécution de Nidal Hasan, qui avait tué 13 personnes sur la base militaire de Fort Hood au Texas en 2009, ce qui serait sans précédent aux Etats-Unis.

Nidal Hasan, un ancien psychiatre de l'armée de terre condamné à mort en 2013 par un tribunal militaire, doit être fusillé par un peloton d'exécution le 3 décembre.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a particulièrement poussé en faveur de cette décision.

"Nous ferons en sorte que les gens puissent la regarder, qu'elle soit publique, car les gens doivent comprendre que ce genre de choses a de graves conséquences", a dit Pete Hegseth.

Le président Donald Trump est pour l'heure resté silencieux.

Interrogé à ce sujet, le vice-président J.D. Vance a dit ignorer si l'exécution serait bel et bien diffusée. "Si cest le cas, je ne regarderai pas", a-t-il déclaré.

Certains élus républicains et stratèges conservateurs ont critiqué cette décision. Le sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, a qualifié l'idée de "plus que répugnante" dans un message sur les réseaux sociaux.

"Les exécutions publiques sont le propre de dictatures oppressives comme l'Iran et l'Afghanistan", a déclaré le sénateur, qui s'oppose fréquemment à Donald Trump et ne briguera pas un nouveau mandat aux élections de mi-mandat début novembre. "Cela ne devrait pas arriver en Amérique", a-t-il insisté.

L'autorité fédérale des télécommunications, la FCC, n'a pas pris position sur la question de savoir si les réseaux américains pourraient diffuser une telle exécution.

Un rapport de 2007 de la FCC sur la violence à la télévision indiquait que l'agence n'avait pas le pouvoir de réglementer les contenus violents. Le rapport précisait que, selon la jurisprudence des tribunaux, "les discours violents et les représentations de la violence sont protégés par le premier amendement" de la Constitution américaine garantissant la liberté d'expression.

L'armée américaine n'a pas eu recours au peloton d'exécution pour un condamné à mort depuis 1945, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Nidal Hasan avait ouvert le feu dans un secteur de la base de Fort Hood où des soldats passaient des tests d'évaluation avant d'être envoyés en Irak ou en Afghanistan, et a déclaré à des psychiatres après son arrestation qu'il voulait devenir un martyr.

Il a été reconnu coupable de 13 chefs de meurtre avec préméditation et de 32 autres de tentative de meurtre avec préméditation à l'issue de son procès en 2013 et condamné à mort.

La dernière exécution d'un militaire d'active par l'armée américaine remonte à 1961.

(Phil Stewart; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)