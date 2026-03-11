 Aller au contenu principal
Le Pentagone ouvre la porte à l'exemption de l'utilisation d'Anthropic au-delà d'une période de transition de 6 mois, selon une note de service
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexandra Alper

Le Pentagone a fait savoir à ses hauts responsables que l'utilisation des outils d'intelligence artificielle d'Anthropic pourrait se poursuivre au-delà de la période de six mois annoncée précédemment si elle était jugée essentielle à la sécurité nationale, selon une note interne dont Reuters a eu connaissance.

Cette note est datée du 6 mars et signée par Kirsten Davies, responsable de l'information au Pentagone. Elle précise que les dérogations peuvent être autorisées "dans des circonstances rares et extraordinaires" et qu'elles "ne seront envisagées que pour des activités critiques soutenant directement les opérations de sécurité nationale et pour lesquelles il n'existe pas d'alternative viable".

Toute unité du Pentagone souhaitant bénéficier d'une dérogation doit soumettre un plan complet d'atténuation des risques pour approbation, selon le document, rapporté pour la première fois par CBS News.

Le Pentagone a confirmé l'existence de cette note, mais n'a pas souhaité faire d'autres commentaires. Anthropic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un expert a déclaré que cette dérogation montre à quel point il sera difficile de mettre en œuvre l'interdiction d'Anthropic.

La note est une "reconnaissance du fait qu'il est vraiment difficile pour la plupart des fournisseurs de certifier qu'ils ont supprimé l'entreprise de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement", a déclaré Franklin Turner, avocat spécialisé dans les contrats gouvernementaux chez McCarter & English. Par exemple, les entrepreneurs pourraient avoir du mal à s'assurer que leurs logiciels sont exempts de tout code source ouvert provenant d'Anthropic, a-t-il ajouté.

"Je m'attends à une avalanche de demandes de dérogation", a-t-il ajouté.

Ce mémo fait suite à un conflit houleux qui a duré plusieurs semaines au sujet des garde-fous technologiques concernant l'utilisation des outils d'intelligence artificielle d'Anthropic par l'armée. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a qualifié l'entreprise de risque pour la chaîne d'approvisionnement et a interdit son utilisation par le Pentagone et ses sous-traitants.

Anthropic a intenté une action en justice lundi pour empêcher le Pentagone de mettre en œuvre l'interdiction .

Le mémo demande également aux fonctionnaires de retirer en priorité les produits d'Anthropic des systèmes soutenant des missions critiques, telles que les armes nucléaires et la défense contre les missiles balistiques.

Le mémo réaffirme également que l'interdiction s'étend aux entrepreneurs du secteur de la défense. Il donne aux responsables des contrats du Pentagone 30 jours pour informer les contractants, qui doivent ensuite certifier qu'ils se conforment pleinement à l'interdiction dans un délai de 180 jours.

L'offre BoursoBank