Le Parlement européen gèle la ratification de l'accord commercial UE-USA
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:17

(Actualisé avec déclaration contexte)

Le Parlement européen a annoncé mercredi suspendre le processus de ratification de l'accord commercial signé en juillet 2025 entre l'Union européenne et les Etats-Unis, sur fond de tensions croissantes entre les Européens et Donald Trump au sujet du Groenland.

Les députés européens ont pris la décision de geler la ratification de cet accord "compte tenu des menaces persistantes et croissantes, y compris les menaces douanières, qui pèsent sur le Groenland et le Danemark, ainsi que sur leurs alliés européens", a déclaré dans un communiqué Bernd Lange, président de la commission du Commerce international du Parlement européen.

Le président américain, Donald Trump, a menacé de surtaxes douanières plusieurs pays européens en raison de leur opposition affichée à sa volonté d'annexer ce territoire autonome du Royaume du Danemark, pays membre de l'UE et de l'Otan.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont conclu le 27 juillet après plusieurs mois de négociations

un accord commercial

instaurant des droits de douane de 15% sur la plupart des produits des 27 Etats membres du bloc.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

