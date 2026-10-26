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Le pape se rendra comme prévu en Amérique latine en novembre
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 17:05

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Le pape Léon XIV, opéré le 13 octobre dernier d'une tumeur cancéreuse au poumon droit, se rendra comme prévu en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre prochains, ses médecins estimant qu'il est suffisamment remis pour effectuer ce voyage, annonce lundi le Vatican.

(Alvise Armellini; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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