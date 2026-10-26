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Le pape se rendra comme prévu en Amérique latine en novembre
information fournie par Reuters•26/10/2026 à 17:05
Le pape Léon
XIV, opéré le 13 octobre dernier d'une tumeur cancéreuse au
poumon droit, se rendra comme prévu en Uruguay, en Argentine et
au Pérou du 6 au 17 novembre prochains, ses médecins estimant
qu'il est suffisamment remis pour effectuer ce voyage, annonce
lundi le Vatican.
(Alvise Armellini; Jean-Stéphane Brosse pour la version
française)
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ...
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