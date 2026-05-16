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Le pape Léon XIV en visite en France du 25 au 28 septembre
information fournie par Reuters•16/05/2026 à 12:08
Le pape Léon XIV
effectuera une visite en France du 25 au 28 septembre, annonce
samedi le Vatican.
Il s'agira du deuxième voyage du souverain pontife dans un
pays de l'Union européenne, hors Italie.
(Joshua McElwee, Jean-Stéphane Brosse pour la version
française)
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