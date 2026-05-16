information fournie par Reuters • 16/05/2026 à 12:08

Le pape Léon XIV en visite en France du 25 au 28 septembre

Le pape Léon XIV effectuera une visite en France du 25 au 28 septembre, annonce samedi le Vatican.

Il s'agira du deuxième voyage du souverain pontife dans un pays de l'Union européenne, hors Italie.

(Joshua McElwee, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)