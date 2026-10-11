Le pape Léon va être opéré d'un nodule au poumon

Le pape Léon a déclaré dimanche que les médecins avaient détecté une petite excroissance pulmonaire lors d'un récent examen de santé et qu'il subirait une intervention chirurgicale cette semaine pour la retirer.

Âgé de 71 ans, Léon a déclaré aux pèlerins réunis sur la place Saint-Pierre à l'occasion de sa prière dominicale hebdomadaire que cette excroissance était circonscrite et avait été détectée à un stade précoce.

"Récemment, à l'occasion de certains examens, les médecins ont trouvé un nodule circonscrit au poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé", a déclaré le souverain pontife.

"Les médecins estiment qu'il convient d'intervenir et, suivant leurs conseils, j'ai décidé de subir une intervention chirurgicale pour le retirer", a-t-il déclaré.

"Cette intervention est déjà programmée dans les prochains jours."

Le bureau de presse du Vatican a précisé que la convalescence du pape après l'opération devrait durer environ une semaine.

(Joshua McElwee et Francesca Landini; version française Nicolas Delame)