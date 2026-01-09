Le pape Léon dénonce la "diplomatie de la force" devant les ambassadeurs au Vatican

Le pape Léon a dénoncé vendredi le recours à la force militaire pour atteindre des objectifs diplomatiques lors d'un discours annuel de politique étrangère inhabituellement virulent, appelant également à la protection des droits humains au Venezuela.

La faiblesse des organisations internationales face aux conflits mondiaux est "particulièrement préoccupante", a déclaré Léon XIV, premier pape américain, devant quelque 184 ambassadeurs accrédités au Vatican.

"Une diplomatie qui promeut le dialogue et recherche le consensus de tous a été remplacée par une diplomatie de la force", a ajouté le souverain pontif, élu en mai dernier.

Faisant référence à la capture, le week-end dernier, du président vénézuélien Nicolas Maduro par le président américain Donald Trump, il a appelé les gouvernements du monde à respecter la volonté du peuple vénézuélien à l'avenir et à sauvegarder ses droits humains et civils.

Ces propos s'inscrivent dans un discours parfois qualifié de "discours sur l'état du monde" du pape.

L'ancien cardinal, connu alors sous le nom de Robert Francis Prevost, a été missionnaire au Pérou pendant plusieurs années avant de devenir pape. Il a déjà critiqué certaines politiques de Donald Trump, en particulier en matière d'immigration, mais n'a pas mentionné le nom du président américain dans son discours de vendredi.

Au cours des huit premiers mois de son pontificat, le nouveau pape a adopté un ton plus modéré et diplomatique, contrairement à son prédécesseur François, qui faisait souvent la une des journaux avec ses commentaires spontanés.

(Rédigé par Joshua McElwee, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)