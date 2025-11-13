Le Panama affirme que les exercices américains ne menacent pas le Venezuela

Des troupes américaines, en collaboration avec des policiers panaméens, effectuent des manœuvres militaires au Panama, sur l'ancienne base militaire américaine de Sherman, le 22 octobre 2025 ( AFP / WALTER HURTADO )

Le président du Panama, José Raul Mulino, a affirmé jeudi que les manœuvres militaires menées par l'armée américaine dans ce pays d'Amérique centrale ne constituent pas un "acte hostile contre le Venezuela".

Des militaires américains ont mené cette année des exercices de survie et de tactiques de combat dans la jungle panaméenne du Darien, à la frontière avec la Colombie, et dans une base policière sur la côte caraïbe.

Ces exercices ont eu lieu alors que le États-Unis ont déployé une armada dans les Caraïbes, présentée par Washington comme une opération de lutte contre le trafic de drogue mais considérée par Caracas comme une stratégie visant en réalité à renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Depuis septembre, les frappes américaines contre des embarcations dans les Caraïbes et le Pacifique ont fait au moins 76 morts parmi les présumés narcotrafiquants.

"Le Panama ne prête son territoire pour aucune sorte d'acte hostile contre le Venezuela ni aucun autre pays du monde", a affirmé le président Mulino lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

En avril, les États-Unis et le Panama ont signé un accord de coopération permettant le déploiement de troupes américaines autour du canal de Panama, une concession faite à Washington en réponse à la pression exercée par Donald Trump.

Cet accord permet aux États-Unis d'utiliser, avec l'autorisation du Panama, des bases aériennes et navales pour des "entraînements" pour une période de trois ans renouvelables.

"Il n'y a aucun type de présence militaire non autorisée par le Panama", a ajouté José Raul Mulino jeudi.