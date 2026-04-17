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Le Pakistan a escorté les négociateurs iraniens entre Islamabad et Téhéran-sources
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 14:47

par Saad Sayeed et Mubasher Bukhari

L'armée de l'air pakistanaise a escorté les négociateurs iraniens lors de leur retour d'une série de pourparlers de paix infructueux avec les États-Unis le week-end dernier à Islamabad, ont indiqué trois sources à Reuters.

Selon deux sources pakistanaises au courant de l'opération, le Pakistan a déployé une vingtaine d'avions de chasse pour l'escorte, ainsi que son système aéroporté d'alerte et de contrôle (AWACS) pour la surveillance aérienne.

L'opération visait à assurer la sécurité de la délégation iranienne lors de son retour depuis Islamabad, alors que certains de ses membres avait déclaré qu'Israël pourrait tenter de les assassiner.

L'une des sources a déclaré qu'une protection similaire serait assurée pour les prochains pourparlers si les Iraniens en faisaient la demande.

"Sinon, des avions pakistanais les accueilleraient dans l'espace aérien pakistanais", a-t-elle déclaré.

Une troisième source impliquée dans les pourparlers a indiqué que des mesures étaient déjà en cours d'élaboration en vue d'un nouveau cycle de négociations prévu dès ce week-end.

"ILS POURRAIENT ÊTRE PRIS POUR CIBLES"

Un diplomate régional informé par Téhéran a toutefois déclaré que le Pakistan avait insisté pour assurer cette escorte après que les délégués iraniens eurent évoqué la possibilité "hypothétique" d’une menace.

Ni le bureau du Premier ministre israélien ni la mission permanente de l’Iran à Genève n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’armée pakistanaise n'a pas répondu aux questions concernant l’opération.

"Lorsque les pourparlers ont échoué, les Iraniens se sont méfiés, craignant que les choses ne se soient pas bien passées. Ils soupçonnaient qu'ils pourraient être pris pour cible", a déclaré une source sécuritaire.

"Nous les avons accompagnés jusqu’à Téhéran. Leur sécurité était notre responsabilité, même au-delà de leur séjour ici", a-t-elle ajouté.

LISTE DES CIBLES ISRAÉLIENNES

La demande d'escorte de la délégation iranienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf, va bien au-delà du protocole habituel, ont indiqué les deux sources sécuritaires.

Un diplomate régional a indiqué que les Iraniens n’avaient pas formulé de demande officielle, mais qu’ils n’avaient pas non plus "exclu la possibilité qu’Israël puisse même frapper l’avion", ce qui a incité le Pakistan à fournir une escorte de sécurité.

La délégation iranienne n'a toutefois pas atterri à Téhéran, a déclaré le diplomate, refusant de préciser où ses membres avaient été déposés.

Israël avait inscrit Abbas Araqchi et Mohammad Baqer Qalibaf sur sa liste de cibles jusqu’à ce que le Pakistan demande à Washington d’intervenir pour les faire retirer, car il ne resterait alors plus personne pour négocier.

(Reportage Saad Sayeed, Mubasher Bukhari et Ariba Shahid à Islamabad ; avec le bureau de Jérusalem ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

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