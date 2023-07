Le nouveau président du Medef Patrick Martin a confié la direction opérationnelle de son groupe familial à un tiers

Patrick Martin à Meudon le 6 juillet. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Nouvellement élu président du Medef, Patrick Martin a confié la direction opérationnelle de son groupe familial à Franck Bruel, un ancien directeur de la Sonepar passé par L'Oréal, Saint-Gobain et Engie, selon un communiqué de sa société, Martin Belaysoud Expansion. Patrick Martin doit prendre ses fonctions en tant que patron des patrons le 17 juillet.

"Patrick Martin, actionnaire majoritaire, devient président du conseil de surveillance" tandis que "Frank Bruel est nommé président du directoire du groupe Martin Belaysoud", selon le communiqué. Franck Bruel a notamment dirigé la Sonepar, une entreprise familiale de distribution de matériel électrique. "Ces nominations traduisent la volonté de Patrick Martin de confier la direction opérationnelle du groupe familial, qui a franchi le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires, à un manager de talent expérimenté" est-il expliqué dans le document.

Le nouveau président du Medef, qui doit prendre ses fonctions le 17 juillet, souhaite "renforcer l'excellente dynamique de son groupe familial", "tout en exerçant ses nouvelles responsabilités" en se consacrant aux "défis majeurs que devront relever les 190.000 entreprises adhérentes du Medef". Martin Belaysoud Expansion est un groupe d'environ 3.000 salariés spécialisé dans la distribution à destination de professionnels (B to B) de l'industrie et du second oeuvre du bâtiment, également doté d'une activité de construction de biens d'équipements industriels.