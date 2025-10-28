Le nombre de chômeurs augmente en raison de nouveaux inscrits et de moindres radiations

Le nombre de chômeurs en France a augmenté au troisième trimestre en raison de l'inscription de nouveaux publics à France Travail et d'un changement de règles pour les radiations, alors que sans ces effets, il est orienté à la baisse, selon les chiffres officiels publiés mardi.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (aucune activité) a ainsi augmenté de 1,6% au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième, et de 7,6% sur un an, a rapporté le département des études du ministère du Travail (Dares).

Le nombre de chômeurs de cette catégorie s'élevait en moyenne cet été à 3,26 millions.

Ce chiffre tient compte de l'inscription automatique d'allocataires du RSA et de jeunes en parcours d'insertion. Sans ces nouveaux inscrits, le nombre de chômeurs de catégorie A aurait augmenté de seulement de 0,7% sur le trimestre et de 6,3% sur un an, indique la Dares.

La hausse s'explique aussi par une baisse du nombre de radiations en raison d'un nouveau régime de sanctions entré en vigueur début juin.

En moyenne, le nombre de radiations est tombé à 2.000 par mois au troisième trimestre, contre 45.000 par mois au premier trimestre 2025.

Sans changement des règles de sanctions, le nombre d'inscrits au troisième trimestre 2025 aurait diminué 1 % pour la catégorie A, selon le ministère, pour lequel "ce sont ces évolutions qui reflètent le mieux la situation conjoncturelle du marché du travail".

Pour l'ensemble des trois catégories de chômeurs tenues de chercher un emploi (A,B et C), dont certains exercent une activité réduite, le nombre de chômeurs a progressé de 1,5% sur le trimestre et de 5,3% sur un an. Leur nombre s'élève à 5,7 millions.

Cette hausse est réduite à 0,8% sur le trimestre et à 4% sur un an en retranchant les nouveaux publics. Enfin, sans tenir compte de la baisse des radiations, l'évolution pour l'ensemble des trois catégories serait orientée à la baisse au troisième trimestre, de 0,3%.