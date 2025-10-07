Le Nobel de physique 2025 attribué au Français Michel Devoret, à John Clarke et à John Martinis

(Actualisé avec détails, citations, biographies des lauréats)

Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué au Français Michel Devoret, professeur à l'Université de Yale, ainsi qu'au Britannique John Clarke et à l'Américain John Martinis pour "leurs expériences qui ont révélé la physique quantique en action", a annoncé mardi l'organisme décernant le prix.

"Le prix Nobel de physique de cette année a ouvert des perspectives pour le développement de la prochaine génération de technologies quantiques, notamment la cryptographie quantique, les ordinateurs quantiques et les capteurs quantiques", a déclaré l'Académie royale des sciences de Suède, l'organisme chargé de décerner le prix, dans un communiqué.

Les lauréats ont réalisé des expériences avec un circuit électrique dans lequel ils ont démontré l'effet tunnel de la mécanique quantique et les niveaux d'énergie quantifiés dans un système suffisamment grand pour être tenu dans la main, a indiqué l'Académie royale des sciences de Suède dans un communiqué.

Les trois lauréats de l'édition 2025 sont basés aux États-Unis.

Michel Devoret, né en France, est professeur à l'université de Yale et à l'université de Californie, Santa Barbara, où John Martinis est également professeur.

Né en Grande-Bretagne, John Clarke est professeur à l'université de Californie, à Berkeley, aux États-Unis.

"Je suis complètement abasourdi. Bien sûr, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être à l'origine d'un prix Nobel", a déclaré John Clarke par téléphone lors de la conférence de presse du prix Nobel.

Le prix Nobel de physique est accompagné d'un chèque d'un montant de 11 millions de couronnes suédoises (1,01 million euros). La somme est partagée entre les lauréats, s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.

Conformément à la tradition, la physique est le deuxième prix Nobel décerné cette semaine, après que deux scientifiques américains et un Japonais ont remporté

hier

le prix de médecine pour des avancées dans la compréhension du système immunitaire.

Le Nobel de chimie sera décerné mercredi.

Les prix scientifiques, littéraires et économiques seront remis aux lauréats par le roi de Suède lors d'une cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

Le prix de la paix, qui sera annoncé vendredi, est quant à lui décerné à Oslo lors d'une cérémonie distincte.

(Rédigé par Niklas Pollard, Simon Johnson et Johan Ahlander à Stockholm, avec Marie Mannes et Greta Rosen Fondahn à Stockholm et Terje Solsvik à Oslo ; version française Blandine Hénault et Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)