Le Nobel de littérature décerné au Hongrois Laszlo Krasznahorkai

(Actualisé avec commentaires, biographie et précisions)

Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné jeudi à l'écrivain et scénariste hongrois Laszlo Krasznahorkai, a annoncé l'Académie suédoise, "pour son œuvre fascinante et visionnaire".

"Laszlo Krasznahorkai est un immense écrivain épique qui s'inscrit dans la tradition d'Europe centrale allant de Kafka à Thomas Bernhard, et qui se caractérise par l'absurdité et l'excès grotesque", a déclaré dans un communiqué l'Académie suédoise, organisme chargé de décerner le prix.

"Mais il a plus d'une corde à son arc, et il se tourne également vers l'Orient en adoptant un ton plus contemplatif et finement calibré", a ajouté l'organisme.

Deuxième Hongrois à remporter le prix après Imre Kertesz en 2002, Laszlo Krasznahorkai est né à Gyula, petite ville dans le sud-est de la Hongrie, près de la frontière roumaine.

"Le prix Nobel de littérature 2025 est décerné à l'auteur hongrois Laszlo Krasznahorkai pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art", a déclaré Mats Malm, secrétaire permanent de l'Académie suédoise.

Les romans de Laszlo Krasznahorkai sont traduits en français, dont "La Mélancolie de la résistance" ou encore "Le Dernier Loup".

L'écrivain hongrois s'est fait connaître avec "Tango de Satan", publié en 1985 et adapté au cinéma en 1994.

"Le roman dépeint, en termes puissamment suggestifs, un groupe de résidents démunis dans une ferme collective abandonnée de la campagne hongroise juste avant la chute du communisme", a déclaré l'Académie.

(Reportage Simon Johnson et Johan Ahlander, version française Benjamin Mallet et Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)