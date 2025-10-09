 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nobel de littérature décerné au Hongrois Laszlo Krasznahorkai
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 13:35

(Actualisé avec commentaires, biographie et précisions)

Le prix Nobel de littérature 2025 a été décerné jeudi à l'écrivain et scénariste hongrois Laszlo Krasznahorkai, a annoncé l'Académie suédoise, "pour son œuvre fascinante et visionnaire".

"Laszlo Krasznahorkai est un immense écrivain épique qui s'inscrit dans la tradition d'Europe centrale allant de Kafka à Thomas Bernhard, et qui se caractérise par l'absurdité et l'excès grotesque", a déclaré dans un communiqué l'Académie suédoise, organisme chargé de décerner le prix.

"Mais il a plus d'une corde à son arc, et il se tourne également vers l'Orient en adoptant un ton plus contemplatif et finement calibré", a ajouté l'organisme.

Deuxième Hongrois à remporter le prix après Imre Kertesz en 2002, Laszlo Krasznahorkai est né à Gyula, petite ville dans le sud-est de la Hongrie, près de la frontière roumaine.

"Le prix Nobel de littérature 2025 est décerné à l'auteur hongrois Laszlo Krasznahorkai pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au milieu de la terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art", a déclaré Mats Malm, secrétaire permanent de l'Académie suédoise.

Les romans de Laszlo Krasznahorkai sont traduits en français, dont "La Mélancolie de la résistance" ou encore "Le Dernier Loup".

L'écrivain hongrois s'est fait connaître avec "Tango de Satan", publié en 1985 et adapté au cinéma en 1994.

"Le roman dépeint, en termes puissamment suggestifs, un groupe de résidents démunis dans une ferme collective abandonnée de la campagne hongroise juste avant la chute du communisme", a déclaré l'Académie.

(Reportage Simon Johnson et Johan Ahlander, version française Benjamin Mallet et Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank