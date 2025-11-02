 Aller au contenu principal
Le Nigeria salue toute aide américaine contre le terrorisme
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 13:19

Le Nigeria n'a rien contre une aide des Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme islamiste tant que son intégrité territoriale est respectée, a déclaré dimanche un porte-parole de la présidence nigériane en réponse aux menaces de Donald Trump d'intervenir militairement dans le pays pour y mettre fin aux "massacres de chrétiens".

Le président américain a dit samedi avoir ordonné au Pentagone de se tenir prêt à une action militaire "rapide" "pour éliminer complètement les terroristes islamistes" au Nigeria.

"Nous saluons l'aide américaine à condition qu'elle respecte notre intégrité territoriale", a déclaré Daniel Bwala à Reuters.

Le Nigeria, pays de plus de 200 millions d'habitants, est divisé entre un Nord majoritairement musulman et un Sud majoritairement chrétien.

Le pays est aux prises depuis plus de 15 ans à une insurrection armée islamiste, concentrée principalement dans le Nord-Est musulman. Bien que des chrétiens aient été tués dans ces violences, la plupart des victimes sont musulmanes.

(Camillus Eboh; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

