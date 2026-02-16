Le Nigeria annonce l'arrivée de 100 soldats américains supplémentaires

Une centaine de militaires américains sont arrivés au Nigeria, a déclaré lundi le porte-parole du quartier général de la Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors que Washington y intensifie son opération militaire contre les combattants du groupe Etat islamique (EI).

En décembre, les États-Unis ont mené des frappes contre des combattants de l'EI dans le nord-ouest du pays à la demande du gouvernement nigérian.

L'armée américaine a envoyé début février une petite équipe de soldats au Nigeria pour aider à renforcer les capacités de renseignement du gouvernement local, sans préciser leur nombre, puis 200 autres militaires la semaine d'après.

