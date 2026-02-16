 Aller au contenu principal
Le Nigeria annonce l'arrivée de 100 soldats américains supplémentaires
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 19:16

Une centaine de militaires américains sont arrivés au Nigeria, a déclaré lundi le porte-parole du quartier général de la Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest, alors que Washington y intensifie son opération militaire contre les combattants du groupe Etat islamique (EI).

En décembre, les États-Unis ont mené des frappes contre des combattants de l'EI dans le nord-ouest du pays à la demande du gouvernement nigérian.

L'armée américaine a envoyé début février une petite équipe de soldats au Nigeria pour aider à renforcer les capacités de renseignement du gouvernement local, sans préciser leur nombre, puis 200 autres militaires la semaine d'après.

(Rédigé par Jessica Donati, version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)

