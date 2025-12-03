Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles - source

Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier.

Selon cette même source, le président ukrainien Volodimir Zelensky est de retour à Kyiv après ses visites à Paris et Dublin.

D'intenses échanges diplomatiques sont engagés depuis plusieurs jours autour d'un plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord.

Le Kremlin a affirmé mercredi que dans le cadre d'un processus normal de négociations, Vladimir Poutine avait accepté certaines propositions américaines, qu'il en avait rejeté d'autres, et que la Russie était prête à recevoir les négociateurs de Washington autant de fois que nécessaire pour parvenir à un compromis.

(Tom Balmforth, avec Pavel Polityuk et Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)