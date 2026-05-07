Le négociateur ukrainien Oumerov à Miami pour des pourparlers avec la délégation US-source

Le principal négociateur ukrainien, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi à Miami, en Floride, pour s'entretenir avec des responsables américains sur les moyens de mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Menés sous l'égide de Washington, les efforts de paix entre Kyiv et Moscou, qui a lancé en février 2022 une invasion à grande échelle de l'Ukraine, sont au point mort depuis plusieurs mois.

Kyiv espérait que les émissaires de Donald Trump Steve Witkoff et Jared Kushner se rendraient en Ukraine au début du printemps mais cette visite n'a jamais eu lieu. Les Etats-Unis se sont en grande partie détournés du dossier ukrainien depuis leur guerre contre l'Iran, lancée le 28 février.

Trois cycles de discussions trilatérales organisés cette année, le dernier en date en février, n'ont débouché sur aucun progrès notable, l'Ukraine refusant d'accéder à la demande russe de céder les zones restantes de la région orientale du Donbass que Moscou n'a pas réussi à conquérir.

Les négociateurs russes et ukrainiens n'ont depuis cette date discuté que séparément avec les Etats-Unis.

(Reportage de Yuliia Dysa ; version française Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)