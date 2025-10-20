Le musée du Louvre restera fermé lundi, dit un porte-parole

Le musée du Louvre, à Paris, restera fermé ce lundi au lendemain du vol de plusieurs bijoux de grande valeur lors d'un cambriolage spectaculaire, a annoncé un porte-parole de l'établissement.

Des bijoux d'une valeur "inestimable", selon les autorités, ont été volés dimanche matin lors d'un cambriolage commis en quelques minutes par un commando de malfaiteurs, qui sont parvenus à s'introduire en plein jour dans le musée en perçant une vitre à l'aide de disqueuses après avoir grimpé sur un balcon à bord d'une nacelle installée auparavant dans la rue.

Ni les voleurs ni leur butin n'ont été retrouvés, hormis une couronne manifestement perdue sur place lors de leur fuite.

(Reportage Lucien Libert, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)