Le moral des consommateurs américains reste fermement plombé

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FINN GOMEZ )

Le moral des consommateurs américains tutoie un niveau historiquement bas pour ce mois d'octobre alors que le "mécontentement face au coût de la vie ne cesse de croître", selon une première estimation d'un baromètre de référence publié vendredi.

Un indice mesurant leur confiance depuis 1952, produit par l'université du Michigan, ressort à 46,3 points, proche du plus bas enregistré en mai dernier (44,8 points). Cela représente une baisse de près de 14% sur un an.

"Le mécontentement face au coût de la vie ne cesse de croître, les consommateurs de tous bords politiques estimant que la dynamique économique s'est affaiblie depuis le début de l'année, rapporte la directrice de l'enquête Joanne Hsu, citée dans un communiqué.

Le pouvoir d'achat est au coeur du débat public aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, le 3 novembre, cruciales pour le parti républicain du président Donald Trump.