Le ministre des Finances japonais déclare que le Japon doit surveiller la toile de fond économique pour répondre aux appels à une hausse des taux de la BOJ
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 04:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte au paragraphe 4, les commentaires du ministre de la revitalisation économique aux paragraphes 5-6) par Takaya Yamaguchi et Leika Kihara

Le ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, a déclaré vendredi que le gouvernement devait surveiller de près la toile de fond économique et les prix qui sous-tendent les récents appels du secteur des affaires à la banque centrale pour qu'elle augmente les taux d'intérêt.

Mais les décisions spécifiques de politique monétaire sont du ressort de la Banque du Japon, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

M. Kato a refusé de commenter les remarques du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à l'adresse de , selon lesquelles la Banque du Japon est susceptible de relever ses taux et qu'elle est à la traîne dans la lutte contre les risques d'inflation.

Les remarques de M. Bessent ont contribué à faire grimper le yen et les rendements des obligations d'État japonaises (JGB), certains acteurs du marché estimant qu'il y a de plus en plus de chances que la Banque du Japon relève ses taux à court terme.

Le ministre de la revitalisation économique, Ryosei Akazawa, a déclaré que les commentaires de Bessent n'étaient pas destinés à faire pression sur la BOJ pour qu'elle augmente les coûts d'emprunt.

"Il n'a absolument pas demandé à la BOJ de relever ses taux, mais a plutôt prédit qu'elle pourrait le faire car la banque est en retard sur les risques inflationnistes," a déclaré M. Akazawa lors d'une conférence de presse séparée.

Banques centrales
Devises
