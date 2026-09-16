Le ministre chinois de la Défense appelle à mettre fin aux "actes provocateurs" lors de l'ouverture d'un forum sur la sécurité

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* Les tensions internationales ont placé le monde dans un "moment fragile"

* Ce forum se tient dans un contexte de tensions régionales, à la veille du voyage de Xi aux États-Unis

* Aucune critique directe à l’encontre des États-Unis et de leurs alliés

* Échange vif entre les délégués iraniens et saoudiens

(Ajout de détails, citations des paragraphes 7-8 et 11, ainsi que des paragraphes 15-18 consacrés à l'échange entre l'Arabie saoudite et l'Iran)

par Mei Mei Chu

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a exhorté mercredi les nations à éviter tout acte de provocation et à freiner la résurgence de tendances historiques régressives, dans des propos susceptibles d'être interprétés comme une critique voilée à l'égard du Japon.

Les propos de Dong, tenus lors du Forum de Xiangshan sur la sécurité à Pékin, interviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées autour de Taïwan, revendiqué par la Chine, et de la mer de Chine du Sud, objet d’un litige, alors que des doutes grandissent quant aux engagements traditionnels des États-Unis en matière de sécurité envers l’Asie.

Avertissant que le monde était parvenu à un "moment fragile", Dong a appelé à une approche plus novatrice et plus équitable pour résoudre les tensions internationales, sans toutefois donner de détails ni formuler de critiques directes à l’égard de ses rivaux.

"Nous devons garder à l’esprit les leçons de l’histoire et rester extrêmement vigilants face à toutes les manifestations latentes d’hégémonisme, de militarisme et de révisionnisme historique", a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture.

"Nous ne devons pas fermer les yeux ni tolérer de tels comportements. En mobilisant un large front des forces de la justice, nous devons réprimer la résurgence des relents du passé et les empêcher d'exploiter la situation pour causer du tort."

Les relations entre la Chine et le Japon se sont considérablement détériorées l’année dernière après que la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, eut laissé entendre qu’une attaque hypothétique de la Chine contre Taïwan pourrait déclencher une riposte militaire japonaise.

Cela a incité Pékin à avertir à plusieurs reprises que le Japon cherchait à revenir à son passémilitariste, notamment à l’occupation japonaise de la Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, en 1931, avant le déclenchement d’une guerre ouverte entre l’ancienne République de Chine et le Japon.

Quelque 2 000 officiers, diplomates et universitaires issus de 100 pays participent à cet événement de trois jours qui se tiendra jusqu’à jeudi. Parmi les délégués figurent notamment des ministres régionaux de la Défense, un haut responsable du Pentagone, des universitaires russes et des représentants des talibans.

AUCUNE CRITIQUE DIRECTE À L'ÉGARD DES ÉTATS-UNIS OU DE LEURS ALLIÉS RÉGIONAUX

Comme certains analystes l’avaient prédit, Dong s’est abstenu de toute critique directe à l’égard des États-Unis ou de leurs alliés régionaux, tels que le Japon, et a semblé s’en tenir strictement aux positions chinoises de longue date.

Dong a appelé à œuvrer en faveur d’un monde pacifique et multipolaire, caractérisé par "le partenariat plutôt que l’alliance, le gagnant-gagnant plutôt que le jeu à somme nulle".

"Nous ne devons faire preuve d’aucune indulgence envers les actes provocateurs qui cherchent à détourner les intérêts généraux des pays de la région au profit d’intérêts personnels ou de cliques particulières, et nous devons travailler ensemble pour les contenir", a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent une semaine avant la visite prévue du président chinois Xi Jinping aux États-Unis pour un sommet avec le président Donald Trump .

La Chine considère Taïwan , gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire et a intensifié la pression militaire autour de l’île, notamment en organisant périodiquement des exercices militaires. Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Rival soigneusement orchestré du plus célèbre "Dialogue de Shangri-La" à Singapour, largement considéré comme un événement plus informel, ce forum intervient alors que la Chine intensifie sa diplomatie militaire. Celle-ci prend souvent la forme d’exercices bilatéraux dont les attachés militaires affirment qu’ils gagnent peu à peu en complexité.

L’un des échanges les plus vifs a eu lieu lorsqu’un chercheur d’un groupe de réflexion saoudien, le prince Turki Al-Faisal, a partagé une table ronde avec un officier supérieur de l’armée iranienne, Mohammad Taghi Osanlou.

M. Osaulou a déclaré que les États-Unis tentaient de maintenir leur "système hégémonique unipolaire" à contre-courant de l'histoire, et que des forces extérieures étaient en train de déchirer l'unité du Moyen-Orient.

Tout en critiquant également les États-Unis et l’Allemagne, Al-Faisal a déclaré que la préoccupation immédiate de l’Arabie saoudite était l’incapacité de l’Iran à respecter la souveraineté des États arabes, "qui a culminé avec ses attaques agressives et illégales contre leurs territoires et leurs biens lors de la récente guerre".