Le ministère de la Santé rend public le calendrier 2022 des vaccinations

Ce lundi, le ministère de la Santé a publié son calendrier des vaccinations validé par la Haute Autorité de santé (HAS). Selon le ministère, le calendrier « fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en fonction de leur âge et émet des recommandations générales et particulières, propres à des situations spécifiques (risques accrus de complications, d'exposition ou de transmission) ou d'exposition professionnelle à certaines maladies ».

Comme l'explique Le Parisien, le ministère de la Santé comprend toujours une liste de 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Il y ajoute plusieurs recommandations, dont la vaccination contre une bactérie provocant des méningites, le méningocoque B, chez les nouveaux nés. Ce vaccin est administré en trois doses conseillées chez les enfants à 3, 5 et 12 mois et le ministère le conseille également aux proches « des personnes à risque élevé d'infections invasives à méningocoques », précise l'autorité de santé ».

Le vaccin contre la grippe conseiller aux éleveurs

Est également conseillée « la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée (d'absence de règles), afin d'augmenter le transfert transplacentaire passif des anticorps maternels et d'assurer une protection optimale du nouveau-né », peut-on lire.

Covid-19 : « La méfiance vaccinale

