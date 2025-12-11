 Aller au contenu principal
Le Mexique va relever ses droits de douane sur les produits chinois
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 03:34

Le Sénat mexicain a approuvé mercredi le relèvement des droits de douane imposés sur les produits en provenance de Chine et de plusieurs autres pays d'Asie, une mesure destinée à dynamiser les industries locales, en dépit de l'opposition formulée par des groupes commerciaux et par les gouvernements affectés.

Adopté plus tôt par la chambre basse du Parlement, le texte prévoit la mise en place début 2026 de taxes douanières allant jusqu'à 50% sur différentes catégories de produits - automobiles, vêtements, plastique, acier... - en provenance de pays d'Asie ne disposant pas d'accords commerciaux avec Mexico.

Parmi ceux-ci figurent la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Inde.

La plupart des produits devraient être ciblés par des droits de douane de 35%.

Le texte a été approuvé par le Sénat avec 76 voix contre 5, tandis que 35 sénateurs se sont abstenus.

Des analystes et le secteur privé voient dans cette démarche une volonté d'apaiser l'administration du président américain Donald Trump en vue du réexamen programmé l'an prochain de l'accord nord-américain de libre-échange conclu par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Autre objectif: générer jusqu'à plus de 3 milliards de dollars de recettes supplémentaires l'an prochain, alors que Mexico cherche à réduire son déficit budgétaire.

(Diego Ore; version française Jean Terzian)

