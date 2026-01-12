Le Medef soutiendra "les décideurs politiques qui comprennent l'économie", selon Patrick Martin

Le président du Medef Patrick Martin,lors de l'événement annuel de l'organisation patronale la REF, le 28 août 2025 à Paris ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le président du Medef Patrick Martin a indiqué lundi que le mouvement patronal avait l'intention de soutenir "les décideurs politiques qui comprennent l'économie".

"Nous soutenons et nous soutiendrons les décideurs politiques qui comprennent l'économie et le monde, ceux, trop rares à ce jour qui traduisent cette compréhension dans leurs décisions, ceux dont le calendrier dépasse 2027", a lancé le responsable au moment de la présentation de ses vœux.

Enonçant les différentes mesures budgétaires en discussion, allant dans le sens d'un alourdissement fiscal pour les entreprises, M. Martin a souligné "la totale incompréhension" de ces dernières face "à ces choix démagogiques et économiquement dangereux".

"Ceux qui jouent les ménages contre l’entreprise sont des bonimenteurs et des apprentis-sorciers!", selon lui.

"Nous ne sommes pas un acteur politique, (mais) nous ne laisserons pas péricliter notre pays, que ce soit à petit feu ou à gros bouillons", a-t-il déclaré ensuite, en soulignant que la prochaine REF - l'évènement annuel du Medef, fin août - serait, "à neuf mois de l'élection présidentielle", l'occasion de "parler vrai pour faire réussir la France et tous les Français".

Il a consacré une grande partie de son discours à la jeunesse, nouveau thème de bataille du Medef qui déplore le nombre de jeunes, 1,4 million, qui "ne sont ni en emploi ni en études ni en formation", tandis que la politique budgétaire a abouti en 2025 à une baisse des contrats d'apprentissage.

Il s'est dit "choqué par l’ignorance ou l’indifférence de certains représentants de nos supposées +élites+, souvent si bien pensantes, à l’égard de nos 650.000 lycéens professionnels: ce n’est pas leur monde, donc ce n’est pas un sujet ! Et pourtant si !", s'est-il écrié.

Il a dénoncé par ailleurs le "discours culpabilisateur" sur "la souffrance au travail". Certes, "il faut toujours nous améliorer" a-t-il convenu, tout en considérant que c'était un sujet qui "semble surtout concerner la sphère publique: qu'elle commence par s’occuper d’elle-même", a-t-il lancé.

Semblant enfin viser les autres organisations patronales, CPME et U2P, qui avaient notamment refusé de s'associer à son appel à un rassemblement de chefs d'entreprises en octobre, M. Martin s'est dit "parfois un peu seul au milieu du champ de bataille, quand d’autres se bercent d’illusions, composent sur la base de petits calculs opportunistes, parfois se déjugent sans scrupule ou jouent la fracturation": "nous au Medef assumons la conviction du collectif patronal, sans courber l’échine", a-t-il affirmé.