Le Medef inaugure la "Maison des Entreprises de France" à Bruxelles

Patrick Martin, président du Medef, à Paris le 4 octobre 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Medef, première organisation patronale française, inaugure lundi à Bruxelles sa "Maison des Entreprises de France", instrument d'une influence sur l'économie de l'UE qu’il entend bien exercer dans la capitale européenne.

Le nouvel espace, d'environ 1.000 m2, situé non loin du Parlement européen, doit "symboliser la montée en puissance de l'action européenne du Medef", selon ce dernier.

Les fédérations et les entreprises françaises pourront s'y rassembler dans un même espace de travail, pour devenir "une vitrine de la présence des acteurs économiques privés français" au sein de l'UE.

Tout le comité exécutif s'est déplacé à Bruxelles pour l'occasion. La Maison sera inaugurée en fin d'après-midi, en présence du commissaire français chargé de la Stratégie industrielle, et vice-président exécutif de la Commission européenne, Stéphane Séjourné.

L'inauguration se tient un mois et demi après la prise de fonction de la nouvelle Commission, et juste avant les propositions qu'elle va formuler, sur un Pacte pour une Industrie Propre, une loi Omnibus de simplification, et sur un Plan d'action pour une énergie abordable, autant de sujets qui intéressent au premier chef les entreprises.

Dès fin 2023, année de l'arrivée de Patrick Martin à sa présidence, le Medef avait annoncé vouloir "réinvestir le champ européen", dans la perspective des élections européennes de juin dernier et au-delà.

Il avait détaillé alors "un plan Europe" en ce sens, dont la Maison des Entreprises de France fait partie.

Depuis, le Medef a multiplié les prises de position, souvent en compagnie d'autres organisations patronales européennes.

Fin novembre, il a adressé, avec le BDI allemand et la Confindustria italienne, une liste de mesures à la nouvelle Commission européenne, nécessaires, selon eux, pour éviter le décrochage de l'Europe face à la Chine et aux Etats-Unis de Donald Trump.

Fin janvier, les mêmes ont réclamé à la Commission une vigoureuse réforme du cadre réglementaire européen.

La semaine dernière, le Medef a été à l'initiative d'une Alliance patronale du nucléaire regroupant quatorze organisations patronales européennes en faveur de cette énergie.

Patrick Martin souhaite multiplier ce type d’opérations de "diplomatie économique".

Le Medef a neuf partenaires dans la Maison des Entreprises de France: l'Association Française de la Gestion (AFG), la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA), la Fédération bancaire française (FBF), France Industrie, France Invest, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), Mobilians, Air Liquide et L'Oréal.