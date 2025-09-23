 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Medef annonce "un énorme meeting" patronal, peut-être un peu vite
information fournie par AFP 23/09/2025 à 22:43

Le patron du Medef Patrick Martin à Paris le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le patron du Medef Patrick Martin à Paris le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le président du Medef Patrick Martin a annoncé mardi l'organisation "dans quelques jours" d'un "énorme meeting" du patronat, dans un contexte de "théories dangereuses", comme la proposition de taxe Zucman, mais sans vraiment consulter ses pairs, comme l'U2P qui n'y assistera pas.

"Nous organiserons, toutes organisations patronales confondues, un énorme meeting dans quelques jours pour dire positivement, joyeusement, ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être", a lancé mardi matin M. Martin lors de l'évènement BIG organisé par la banque publique d'investissement Bpifrance.

Le dirigeant de la première organisation patronale française avait prévenu mi-septembre d'une "grande mobilisation patronale" si les impôts augmentaient, dans le cadre du projet de budget 2026.

Le Medef, interrogé par l'AFP sur la date et le lieu du meeting, n'a donné aucun détail.

Amir Reza-Tofighi, président de la CPME, deuxième organisation représentative des entreprises, n'a pas pu non plus donné à l'AFP de précisions sur l'évènement.

Il a confirmé cependant "qu'il y a actuellement une colère des chefs d'entreprises qui ont l'impression d'être caricaturés dans le débat public".

"Nous ne souhaitons pas ajouter de la tension à la tension actuelle, mais nous avons des discussions pour qu'en fonction des arbitrages budgétaires qui seront pris, il y ait une prise de parole forte et collective des organisations patronales", a-t-il ajouté sur un ton prudent.

- "Panache blanc" -

Michel Picon, le président de la troisième organisation patronale, l'U2P (entreprises de proximité) ne se rendra pas pour sa part à un tel rassemblement. Il reproche au président du Medef de n'avoir pas "pris soin que ses partenaires ne découvrent pas cette annonce dans la presse". C'est "ralliez-vous à mon panache blanc", a-t-il estimé auprès de l'AFP.

Sur le fond, il a vu dans l'initiative "une erreur magistrale: ce n'est pas le moment, il ne faut pas donner l'impression que le monde de l'entreprise est opposé à celui du travail", a-t-il indiqué.

Avec "la pagaille" actuelle, en l'absence notamment de gouvernement et de budget, et dans un contexte de grandes manifestations, "les patrons ne vont pas en rajouter pour dire +on ne nous touche pas+ alors qu'il va bien falloir que tout le monde fasse un effort", a ajouté le président de l'U2P.

MM. Martin, Reza-Tofighi et Picon sont attendus ensemble, mercredi après-midi à Matignon, pour un rendez-vous avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.

- "Zucmania" -

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris le 10 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la cérémonie de passation avec son prédécesseur à l'Hôtel Matignon à Paris le 10 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le thème de la taxation des Français les plus riches, parmi lesquels forcément des chefs de grandes entreprises, est au cœur des débats entre Sébastien Lecornu et le Parti socialiste, qui peut lui éviter une censure sur le texte primordial du budget.

M. Martin a observé que "circulent, avec un niveau de décibels extrêmement élevé, certaines théories dangereuses pour nos entreprises", allusion en particulier à la proposition de taxe Zucman, qui consisterait à imposer à 2% minimum par an le patrimoine, y compris professionnel, des 1.800 Français les plus riches.

"Moi, je ne sais pas danser la Zucmania, et je n'ai pas l'intention de m'y adonner", a-t-il lancé.

Dans Le Figaro mardi, le coprésident du Meti (mouvement des entreprises de taille intermédiaire, les ETI), Frédéric Coirier, indique soutenir la démarche du Medef. Mardi, le Meti avait accusé la taxe Zucman d'être "une tueuse d'ETI".

Patrick Martin a jugé que présenter les patrons comme "des actionnaires assoiffés de dividendes et indifférents à l'intérêt général" était "une contre-vérité", soulignant que les entreprises du Medef, qui ont au total 12 millions de salariés, soutiennent l'intérêt général et doivent le faire savoir.

Dans cette veine, l'Afep, l’association française des entreprises privées, lobby qui représente plus de 110 grands groupes privés, présentera mercredi à la presse sa "contribution économique et sociale" chiffrée au pays en 2024.

    Avoir 12 millions de salariés, c'est-à-dire d'esclaves, est une honte. On devrait les obliger à tous les licenciés et aller trouver des esclaves dans d'autres pays ! Ensuite, on créerait 12 millions de postes d'administratifs dans la fonction publique, par exemple 1 pour 5 habitants de chaque municipalité, y compris enfants et retraités. Et le tour est joué. Plus de problème.

