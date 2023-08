Le marché automobile français confirme sa reprise au mois de juillet

( AFP / LOIC VENANCE )

128.947 voitures particulières neuves ont été immatriculées durant la période.

Le marché automobile français se porte bien, porté par les groupes Renault et Volkswagen. La reprise du secteur a en effet été confirmée au mois de juillet, selon les chiffres de ventes publiés ce mardi 1er août par les constructeurs. Avec 128.947 voitures particulières neuves immatriculées, le marché enregistre une croissance de 19,9% par rapport à juillet 2022.

Les pénuries de puces électroniques et les problèmes logistiques sont presque dépassés, mais le marché reste loin de ses performances d'avant la pandémie : 172.228 voitures avaient été vendues en juillet 2019, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA, représentant constructeurs et équipementiers). Les véhicules utilitaires légers (moins de 5,1 tonnes) sont également en hausse (+20,95%).

"Les fondamentaux du marché se remettent en place", a commenté François Roudier pour la PFA. Les pénuries de puces électroniques et les problèmes logistiques sont moindres qu'en 2022, et les constructeurs ont pu livrer plus de véhicules. "Après un premier semestre placé sous le signe du redressement, le mois de juillet ne fait pas d’ombre au tableau", a commenté le cabinet AAA Data.

Le marché est notamment portée par les ventes aux sociétés (+39%). Du côté des particuliers, "le dynamisme est moindre (+21%)", note le cabinet de conseil, "sans doute en raison d’un pouvoir d’achat grevé notamment par un contexte inflationniste". Cependant, ce douzième mois consécutif de hausse ne promet pas un retour à des ventes record : les carnets de commandes restent maigres, liés au contexte économique morose, analyse François Roudier.

Les motorisations hybrides et électriques affichent un remarquable mois de juillet

Sur les sept premiers mois de 2023, avec 1.018.723 immatriculations de voitures particulières neuves, le marché progresse de 15,83% en données brutes par rapport à une faible année 2022. Le marché de l’occasion poursuit également son redressement avec 451.293 immatriculations en juillet (+6%), poussé par les véhicules de plus de 5 ans.

Du côté des constructeurs, le groupe Renault a enregistré une forte croissance en juillet (25,2% de parts de marché, avec +30,8% sur un an). Le groupe est poussé notamment par la Renault Clio et la Dacia Sandero, n°1 et N°3 des ventes depuis le début de l'année.

Le franco-italo-américain Stellantis reste le premier groupe sur le marché français, avec 25,9% des volumes, mais voit ses ventes fondre de 7% par rapport à un mois de juillet 2022 déjà bas. Peugeot en particulier recule de 8,8% et Citroën de 11,3%. En juin 2022, Stellantis avait plus de 33,3% de parts de marché. Le groupe Volkswagen profite également de la reprise avec 15,44% de parts de marché (+47,24%), poussé par sa marque principale mais aussi par Audi et Skoda.

Les motorisations hybrides affichent un remarquable mois de juillet (36% des ventes avec +43% de parts de marché). Elles représentent 32,3% des ventes depuis le début de l'année, contre 29,4% sur les 7 premiers mois de 2022. Les électriques progressent encore plus vite avec 15,2% du marché (contre 12,1% en 2022). La voiture 100% électrique la plus vendue, la Tesla Model Y, pointe à la 9e place tous moteurs confondus depuis le début de l'année.