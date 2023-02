Le Livret A pour financer le nucléaire ? "Logique que l'épargne abondante des Français finance les nouvelles centrales", pour la Caisse des dépôts

Alors que le gouvernement réfléchit à flécher une partie des centaines de milliards d'euros d'épargne du Livret A à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, le directeur général du bras financier de l'État assure que cela ne se ferait pas "au détriment du logement social".

Le directeur général de la Caisse des Dépôts Éric Lombard, le 11 avril 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Géré conjointement par la Caisse des dépôts et les réseaux bancaires, les quelque 375 milliards d'euros placés par les Français sur les Livrets A servent aujourd'hui essentiellement à financer le logement social. Mais le gouvernement réfléchit à mobiliser ces milliards pour financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ont révélé la semaine dernière Les Échos . Invité de BFM Business mercredi 15 février, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, a confirmé cette option.

"Si le Parlement confirme cette proposition du président de la République de construire six nouveaux EPR, il serait logique que l'épargne abondante des Français vienne financer les nouvelles centrales ", selon le patron du bras financier de l'État. "C'est une épargne que nous pouvons investir à très long terme", a-t-il ajouté. "On fait aujourd'hui des prêts à 80 ans sur le foncier, pourquoi pas des prêts à 70 ans pour la construction des centrales. Le sujet est sur la place, le Parlement va décider et si EDF et le gouvernement le souhaitent, on mettra en oeuvre", a-t-il expliqué.

"Six centrales, ça coûte 60 milliards d'euros, il y aura une partie en fonds propres, une partie en dette émise sur les marchés, les fonds d'épargne peuvent tout à fait financer une partie de ce programme qui va durer 10 ans", a-t-il précisé.

Cet investissement qui pourrait être massif " ne se fera pas au détriment du logement social qui est notre première priorité car l'épargne des Français est abondante, ça ne se fera pas au détriment de la politique de la ville", a-t-il toutefois assuré.

Dans le cadre de la feuille de route dévoilée par le président Emmanuel Macron il y a un an, la France ambitionne en effet de construire six réacteurs de nouvelle génération EPR2, avec une option pour huit supplémentaires. Selon EDF, le coût de construction des six nouveaux EPR2 est estimé à 51,7 milliards d'euros (hors coûts de financement), plus 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre.