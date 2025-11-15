Le Liban accuse Israël de construire un mur empiétant sur son territoire

Le Liban va déposer une plainte contre Israël devant le Conseil de sécurité des Nations unies qu'il accuse de construire un mur empiétant sur son territoire, au-delà de la "ligne bleue" tracée par l'Onu après le retrait israélien du Sud-Liban en 2000, a dit samedi la présidence libanaise.

Vendredi, le porte-parole du secrétaire général de l'Onu Stephane Dujarric, a déclaré que ce mur en construction rendait inaccessible plus de 4.000 mètres carrés à la population locale.

La présidence libanaise a estimé qu'il constituait une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a mis fin au conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah et une atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban.

Un porte-parole de l'armée israélienne a démenti vendredi que le mur franchisse la "ligne bleue" qui délimite la frontière libano-israélienne.

"Ce mur fait partie d'un projet plus large des Forces de défense israéliennes dont la construction a débuté en 2022", a-t-il dit, ajoutant que Tsahal s'employait depuis son dernier conflit avec le Hezbollah à "renforcer la barrière physique le long de la frontière nord".

(Rédigé par Laila Bassam; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)