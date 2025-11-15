 Aller au contenu principal
Le Liban accuse Israël de construire un mur empiétant sur son territoire
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 17:55

Le Liban va déposer une plainte contre Israël devant le Conseil de sécurité des Nations unies qu'il accuse de construire un mur empiétant sur son territoire, au-delà de la "ligne bleue" tracée par l'Onu après le retrait israélien du Sud-Liban en 2000, a dit samedi la présidence libanaise.

Vendredi, le porte-parole du secrétaire général de l'Onu Stephane Dujarric, a déclaré que ce mur en construction rendait inaccessible plus de 4.000 mètres carrés à la population locale.

La présidence libanaise a estimé qu'il constituait une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a mis fin au conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah et une atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban.

Un porte-parole de l'armée israélienne a démenti vendredi que le mur franchisse la "ligne bleue" qui délimite la frontière libano-israélienne.

"Ce mur fait partie d'un projet plus large des Forces de défense israéliennes dont la construction a débuté en 2022", a-t-il dit, ajoutant que Tsahal s'employait depuis son dernier conflit avec le Hezbollah à "renforcer la barrière physique le long de la frontière nord".

(Rédigé par Laila Bassam; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

