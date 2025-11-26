Le Kremlin dit que Witkoff ira à Moscou la semaine prochaine

Le Kremlin a annoncé mercredi que Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, se rendrait la semaine prochaine à Moscou avec une délégation américaine pour discuter d'un éventuel plan de paix en Ukraine.

S'exprimant devant des journalistes à bord d'Air Force One, le président des Etats-Unis a déclaré mardi que les négociateurs américains progressaient dans leurs discussions avec les Russes et les Ukrainiens et que Moscou avait accepté certaines concessions.

Le plan de paix présenté la semaine dernière par les Etats-Unis a été largement perçu comme une tentative de contraindre l'Ukraine à céder à l'essentiel des exigences de la Russie. Ukrainiens et Européens s'emploient depuis à l'amender.

"En ce qui concerne Witkoff, je peux dire qu'un accord de principe a été conclu pour qu'il vienne à Moscou la semaine prochaine", a dit Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe Vladimir Poutine, à la télévision publique russe.

Outre l'émissaire de Donald Trump, "un certain nombre de représentants de l'administration impliqués dans les affaires ukrainiennes" se rendront également à Moscou, a-t-il ajouté.

Bloomberg News a rapporté mardi que Steve Witkoff avait eu un entretien téléphonique avec Iouri Ouchakov le 14 octobre, au cours duquel l'émissaire américain a invité son interlocuteur russe à travailler ensemble à l'élaboration d'un projet de cessez-le-feu en Ukraine et en lui conseillant de suggérer à Vladimir Poutine de le soumettre à Donald Trump.

Bloomberg a publié une retranscription de cette conversation.

Interrogé sur la fuite de cet échange téléphonique dans les médias, Iouri Ouchakov a jugé qu'elle était destinée à entraver les négociations. "Il est peu probable que cela ait été fait pour améliorer les relations", a-t-il dit.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)