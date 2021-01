Le Japon face à la hausse des suicides

Les suicides avaient été moins nombreux lors de la première vague de Covid-19 au Japon, grâce aux aides du gouvernement. Malheureusement, la tendance s'est drastiquement inversée lors de la seconde vague, note The Guardian. Le taux de suicide a augmenté de 16 % entre juillet et octobre, d'après une étude menée par des chercheurs de l'Institut de gérontologie de Tokyo et l'université de Hong Kong.

« Cette pandémie affecte de façon disproportionnée la santé psychologique des enfants, des adolescents et des femmes - en particulier les femmes au foyer », écrivent les auteurs. Chez les femmes, le taux de suicide a augmenté drastiquement (37 %). Une des explications est que la pandémie a touché des industries où les femmes sont nombreuses.

Covid : la fin de l'exception nipponne

Le suicide des enfants

Par conséquent, les mères qui travaillent sont nombreuses à rencontrer des difficultés financières et la violence domestique a augmenté, souligne le rapport. Pire encore, le taux de suicide des enfants a augmenté de 49 % durant la seconde vague de l'épidémie et alors que les écoles étaient fermées dans tout le pays.

Face à la recrudescence des cas de coronavirus au pays du Soleil-levant et la découverte d'un nouveau variant, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a décrété un état d'urgence à Tokyo ainsi que dans dix autres préfectures. Mais si le gouvernement envisage de prolonger

