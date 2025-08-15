Le Japon affirme que les États-Unis ne font pas pression sur la Banque du Japon pour qu'elle relève ses taux, les marchés n'en sont pas si sûrs

Akazawa rejette l'idée que Scott Bessent a appelé à une hausse des taux de la Banque du Japon

Certains analystes ont vu dans les commentaires de Scott Bessent une pression américaine sur la Banque du Japon

La perspective d'une hausse des taux à court terme pousse les rendements des JGB et le yen à la hausse

Prochaine révision des taux de la Banque du Japon en septembre

Le gouvernement japonais a écarté vendredi les commentaires rares et explicites du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent , qui a déclaré que la Banque du Japon était"en retard sur la courbe" en matière de politique, ce qui semblait viser à faire pression sur la banque centrale du pays pour qu'elle augmente ses taux d'intérêt.

Toutefois, certains analystes ont estimé que les commentaires de Scott Bessent, associés à des données de croissance intérieure étonnamment solides , augmentaient les chances d'une hausse des taux à court terme par la Banque du Japon - un point de vue qui a fait grimper les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) et le yen vendredi.

"C'est un signe de la part des États-Unis qu'ils surveillent attentivement la politique de la Banque du Japon", a déclaré Yuji Saito, conseiller exécutif de SBI FX Trade, à propos des commentaires de Scott Bessent, ajoutant que les marchés évaluent la possibilité d'une hausse des taux de la Banque du Japon dans les prochains mois.

"Avec les commentaires de Scott Bessent et le produit intérieur brut d'aujourd'hui, la Banque du Japon pourrait se voir contrainte d'augmenter ses taux, a-t-il ajouté.

Dans ses commentaires les plus explicites sur la politique monétaire du Japon, Scott Bessent a déclaré à Bloomberg mercredi que la Banque du Japon relèverait probablement ses taux car elle avait un "problème d'inflation" et pourrait être "en retard sur la courbe" dans la gestion des risques de hausse des prix.

Ces commentaires interviennent alors que la hausse des prix des denrées alimentaires et des matières premières a maintenu l'inflation de base du Japon au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale depuis plus de trois ans, ce qui a amené certains responsables politiques de la Banque du Japon à s'inquiéter des effets de second tour sur les prix.

Le ministre japonais de la revitalisation économique, Ryosei Akazawa, qui supervise également les négociations commerciales avec les États-Unis, a balayé l'idée que Scott Bessent faisait pression sur la Banque du Japon pour qu'elle augmente ses taux.

"Il n'a absolument pas demandé à la banque centrale de relever ses taux et a seulement prédit qu'elle pourrait le faire, a déclaré Ryosei Akazawa lors d'une conférence de presse vendredi.

Le ministre des finances, Katsunobu Kato, a refusé de commenter les commentaires de Scott Bessent lors d'une conférence de presse vendredi.

Certains analystes ont toutefois vu dans les commentaires de Scott Bessent une escalade de la pression exercée par Washington sur le Japon pour qu'il contribue à combler l'énorme déficit commercial des États-Unis en affaiblissant le dollar, par exemple en poussant le yen à la hausse par le biais d'une politique monétaire plus stricte.

"Les remarques de Scott Bessent peuvent refléter l'espoir de l'administration Trump d'utiliser les hausses de taux de la Banque du Japon pour inverser la tendance à l'affaiblissement du yen", a déclaré Takahide Kiuchi, ancien membre du conseil d'administration de la Banque du Japon et actuellement économiste à l'Institut de recherche Nomura.

"La Banque du Japon pourrait considérer qu'il est nécessaire d'y prêter attention, car refuser de relever les taux trop longtemps pourrait provoquer la colère des États-Unis et se transformer en un casse-tête diplomatique pour le Japon", a-t-il ajouté. "De tels appels américains pourraient s'intensifier et renforcer les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Banque du Japon à court terme.

Les perspectives d'une hausse des taux à court terme ont fait grimper le yen JPY=EBS et les rendements des obligations d'État japonaises (JGB). Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans JP10YTN=JBTC a augmenté de 1 point de base à 1,56% vendredi après avoir atteint un plus haut de deux semaines à 1,565%.

Les données du produit intérieur brut du Japon pour le deuxième trimestre (GDP) vendredi ont également poussé le yen à la hausse en atténuant les inquiétudes concernant les perspectives économiques, selon les analystes.

Scott Bessent - qui supervise les négociations commerciales et de change entre Washington et Tokyo - a signalé à plusieurs reprises sa préférence pour une politique monétaire japonaise plus stricte.

Dans son rapport sur les taux directeur présenté au Congrès en juin, le département du Trésor américain a déclaré que la Banque du Japon devrait continuer à resserrer sa politique, ce qui favoriserait une "normalisation de la faiblesse du yen."

La Banque du Japon tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre. Lors de sa réunion d'octobre, elle procédera également à un examen trimestriel de ses projections en matière de croissance économique et de prix.

Un sondage Reuters réalisé le mois dernier a montré qu'une majorité d'économistess'attendaient à une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année. Les taux de swap indiquent une probabilité de 43 % d'une hausse des taux de la Banque du Japon d'ici octobre et de 66 % d'ici la fin de l'année, selon les estimations de la société japonaise Okasan Securities.