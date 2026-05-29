Le Hongrois Magyar à Bruxelles pour récupérer des milliards d'euros

Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar (g) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 29 avril 2026 ( POOL / JOHN THYS )

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar est de retour vendredi à Bruxelles, déterminé à récupérer des milliards d'euros des fonds européens gelés sous son prédécesseur Viktor Orban.

Pas si vite, rétorque la Commission.

Les négociations pour débloquer cet argent, gelé sous Orban, "viennent à peine de commencer", a souligné la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho.

La victoire de Peter Magyar aux élections hongroises mi-avril a provoqué un immense soulagement à Bruxelles, contrainte de composer durant 16 ans avec Viktor Orban, un Premier ministre proche de Vladimir Poutine et de Donald Trump, qui a bloqué une série de dossiers, dont celui de l'Ukraine.

A peine élu, le quadragénaire a été reçu à bras ouverts par les chefs des institutions européennes se réjouissant d'un "nouvel élan" en Europe.

Un mois plus tard, peut-on toujours parler de lune de miel?

Certes, Budapest et Bruxelles partagent désormais bien plus de points de convergence que sous Orban.

Mais plusieurs dossiers restent à clarifier entre les deux parties.

- "Les négociations les plus importantes" -

A commencer par les 18 milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie et gelés par l'UE. Cet argent a été bloqué dans le cadre de différentes procédures intentées contre les politiques de Viktor Orban, concernant notamment les droits des personnes LGBT+ et des demandeurs d'asile, ainsi que des situations de conflits d'intérêts.

Son successeur Peter Magyar veut récupérer ces fonds dès que possible et espère un accord politique sur la question dès vendredi, lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Sa priorité absolue: une enveloppe de 10 milliards d'euros qui risquent d'être bloqués pour de bon fin août faute de décision.

L'UE rétorque souhaite des gages concrets de Budapest avant tout déblocage de fonds.

Quelles mesures exactes seront exigées de Peter Magyar, et à quelle échéance?

C'est tout l'objet des discussions de vendredi.

"Cela sera les négociations les plus importantes des dernières années", a prédit le Premier ministre hongrois dans une publication sur les réseaux sociaux jeudi.

Dans un scénario similaire, l'UE avait débloqué des milliards d'euros destinés à la Pologne dès les premiers gages donnés par le gouvernement du Premier ministre proeuropéen Donald Tusk, en 2024.

Peter Magyar, dont le parti dispose d'une large majorité au Parlement hongrois, a déjà amorcé de premières réformes.

Son camp a voté mercredi pour l'abandon du projet de l'ancien Premier ministre Viktor Orban de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI).

"Je tiens également à annoncer ici, depuis Bruxelles, que je vais prochainement faire part officiellement à la présidente de la Commission européenne (...) de l'intention de la Hongrie d'adhérer au Parquet européen", a fait savoir le dirigeant.

Présent dans la capitale belge depuis jeudi, Peter Magyar s'est également entretenu avec le chef de l'Otan, Mark Rutte, et le Premier ministre belge, Bart De Wever.